В Мариуполе мужчина совершил подпал киоска с продавцом внутри

В Мариуполе прокуратура вынесла приговор подозреваемому в поджоге торгового киоска, в котором находилась продавец.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Как отмечается правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему мужчине в совершении умышленного поджога, который повлек тяжкие последствия.
Сам инцидент произошел еще девятого мая. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной-продавцом киоска в Левобережном районе Мариуполя и из мести поджег торговую точку продавщицей внутри. В результате женщина получила тяжелые ожоги и находится на стационарном лечении.
После задержания подозреваемого следователь просил у суда меру пресечения в виде содержания под стражей, однако получил отказ. После чего, задержанный находился под домашним арестом.
Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в городском троллейбусе произошла драка. При этом неизвестный ранил ножом двух человек. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во время движения транспорта по улице Малой Житомирской.
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