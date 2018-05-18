В Мариуполе мужчина совершил подпал киоска с продавцом внутри

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается правоохранители сообщили о подозрении 36-летнему мужчине в совершении умышленного поджога, который повлек тяжкие последствия.

Сам инцидент произошел еще девятого мая. Подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной-продавцом киоска в Левобережном районе Мариуполя и из мести поджег торговую точку продавщицей внутри. В результате женщина получила тяжелые ожоги и находится на стационарном лечении.

После задержания подозреваемого следователь просил у суда меру пресечения в виде содержания под стражей, однако получил отказ. После чего, задержанный находился под домашним арестом.

Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве в городском троллейбусе произошла драка. При этом неизвестный ранил ножом двух человек. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел во время движения транспорта по улице Малой Житомирской.