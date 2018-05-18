10:52 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луганской области обесточены тысячи домов

На подконтрольной территории Луганской области по состоянию на утро пятницы, 18 мая, из-за грозы, боевых действий и нестабильной работы энергосистемы обесточены остались тысячи домов.

В Луганской области обесточены тысячи домов

Об этом сообщает Луганское энергетическое объединение в соцсети Facebook.

Таким образом, без электроэнергии находятся около 2603 потребителей. Четыре населенных пункта обесточены полностью, еще пять - частично.

Из-за грозы с вечера 17 мая, без электроэнергии находятся и 197 потребителей на территории обслуживания Северодонецкого РЭС. Полностью без света Пурдовка, Замуливка.

Для данного случая аварийного отключения для проведения восстановительных работ необходимо привлечь масштабные человеческие и материальные ресурсы, потому что повреждена кабельная линия электропередачи протяженностью 4,5 км, ее ремонт всегда был проблемным и длительным.

Кроме того, обесточены ряд населенных пунктов на территории обслуживания Беловодского РЭС. Полностью без света Благодатное и Красная Заря, частично - Никольское, Никольское - 1, Шелестовка. В общем - 365 потребителей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за обстрелов боевиков, Донецкая фильтровальная станция в очередной раз приостановила работу. Отмечается, что в результате обстрела и повреждения электрощитовой в здании реагентного хозяйства приостановлена работа Донецкой фильтровальной станции, которая обеспечивает водоснабжением Авдеевку.


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