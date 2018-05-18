В Харькове СБУ задержало внедорожник с оружием – ФОТО

В самом центре Харькова силовики задержали автомобиль, в котором перевозили оружие. Об этом сообщает местное издание NewsRoom.
Как отмечается, на место происшествия прибыли сотрудники СБУ, прокуратуры и патрульной полиции. На асфальте возле остановленного джипа лежит оружие – предположительно винтовка М16, дробовик и пистолет Макарова, а также патроны и транзитные автомобильные номеры красного цвета.
По словам очевидцев, несколько машин силовиков окружили внедорожник и произвели задержание.
Кроме того, силовики утверждают, что на место происшествия прибыла его "группа поддержки".
В пресс-центре СБУ в Харьковской области пока не комментируют ситуацию.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины провели операцию по задержанию "вора в законе" по кличке "Ираклий Хуту".
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