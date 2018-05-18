В Казахстане две области засыпало снегом - ВИДЕО

Снег выпал в Павлодарской и Карагандинской областях. Как сообщает Tengrinews.kz, в Карагандинской области снег выпал в поселке Молодежный Осакаровского района.

Между тем в Караганде снега нет, но температура воздуха резко опустилась. Если вчера в городе было около 20 градусов тепла, то сегодня столбики термометров держатся на отметке 4-6 градусов со знаком плюс.

Вместе с тем в "Казгидромет" по Карагандинской области отметили, что ожидают заморозки. В городе прогнозируем до минус 4 градусов по Цельсию, по области - до минус 6 градусов. Снега больше нигде не ожидаем, - заверили в ведомстве.

В Павлодарской области снегопад прошел в Лебяжинском, Баянаульском, Майском и Щербактинском районах.

Между тем синоптики не считают погоду аномальной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в четверг вечером, 17 мая, на подконтрольной территории Луганской области из-за неблагоприятных погодных условий без электроэнергии остались 3194 потребителя. При этом четыре населенных пункта обесточены полностью, а пять - частично. Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения" в Facebook, по состоянию на утро пятницу без питания остались 40 подстанций.