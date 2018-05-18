18:53 18.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Японии случилось ДТП со школьным автобусом, поступили данные о пострадавших

На юге Японии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства, который перевозил детей на занятия в школу и обратно. 

В Японии случилось ДТП со школьным автобусом, поступили данные о пострадавших

Об этом сообщает агентство Kyodo.

Как информирует местное пожарное управление, на которое также положена роль министерство по чрезвычайным ситуациям, авария произошла в городе Уруму (южная префектура Окинава). В ходе инцидента случилось лобовое столкновение автобуса со школьниками и микроавтобусом.

Были вызваны кареты скорой помощи. В результате, медики госпитализировали 18 людей, в том числе водителей транспортных средств и школьников, пребывающих в автобусе.

Врачи утверждают, что водитель микроавтобуса еще не пришел в чувства. В данный момент правоохранители определяют детали случившегося.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.


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