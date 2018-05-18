В Ивано-Франковской области автомобиль въехал в поезд, погиб мужчина - ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Еще одного скорая помощь увезла в больницу.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Ивано-Франковской области, авария произошла в 23 часа на переезде в поселке Букачевцы, Рогатинского района.

22-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf не учел дорожную обстановку, а также "проявив невнимательность, пренебрегая включенным сигналом светофора и опущенным автоматическим шлагбаумом" выехал на железнодорожный переезд, где допустил столкновение с поездом сообщением Ивано-Франковск-Киев.

После столкновения погиб 22-летний пассажир автомобиля, еще один 16-летний пассажир был госпитализирован.

При этом водитель в результате аварии не пострадал, также отмечается, что он был трезвым. В настоящее время по факту ДТП начато уголовное дело по статье Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в американском штате Нью-Джерси в четверг, 17 мая, школьный автобус столкнулся с самосвалом на шоссе. В результате аварии автобус перевернулся. По предварительным данным погиб один человек, еще один получил травмы.