08:35 18.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Германии мощное торнадо разгромило десятки домов – ФОТО

Над федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия в Германии пронеслось сильное торнадо. Об этом в четверг, 17 мая, информирует издание Focus.

В Германии мощное торнадо разгромило десятки домов – ФОТО

Как сообщают местные власти, непогода с сильным торнадо и шквалами ветра всего за 15 минут разрушила большое количество домов.

Известно, что из-за урагана более 40-50 семей остались без крыши над головой. В ряде населенных пунктов ураган срывал черепичные крыши с десятков домов, побил машины и вырвал с корнем деревья.

Кроме того, множество людей получили незначительные травмы, один пострадавший находиться в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на остров Фиджи обрушился тропический ураган "Джози". Полиция подтвердила смерть четырех человек. Еще один пропал без вести.


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