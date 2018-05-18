В Германии мощное торнадо разгромило десятки домов – ФОТО

Как сообщают местные власти, непогода с сильным торнадо и шквалами ветра всего за 15 минут разрушила большое количество домов.

Известно, что из-за урагана более 40-50 семей остались без крыши над головой. В ряде населенных пунктов ураган срывал черепичные крыши с десятков домов, побил машины и вырвал с корнем деревья.

Кроме того, множество людей получили незначительные травмы, один пострадавший находиться в тяжелом состоянии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на остров Фиджи обрушился тропический ураган "Джози". Полиция подтвердила смерть четырех человек. Еще один пропал без вести.