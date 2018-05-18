В Германии мощное торнадо разгромило десятки домов – ФОТО

Над федеральной землей Северный Рейн-Вестфалия в Германии пронеслось сильное торнадо. Об этом в четверг, 17 мая, информирует издание Focus.
Как сообщают местные власти, непогода с сильным торнадо и шквалами ветра всего за 15 минут разрушила большое количество домов.
Известно, что из-за урагана более 40-50 семей остались без крыши над головой. В ряде населенных пунктов ураган срывал черепичные крыши с десятков домов, побил машины и вырвал с корнем деревья.
Кроме того, множество людей получили незначительные травмы, один пострадавший находиться в тяжелом состоянии.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на остров Фиджи обрушился тропический ураган "Джози". Полиция подтвердила смерть четырех человек. Еще один пропал без вести.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов