На одесской трассе случилось жуткое ДТП – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Как отмечается, легковой автомобиль Hyundai Accent столкнулся с отбойником и загорелся.

В результате инцидента погибла женщина, и тяжелые травмы получил мужчина. Обоих до возникновения пожара успели вытащить из авто очевидцы происшествия.

В данное время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.