На одесской трассе случилось жуткое ДТП – ФОТО

В Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.
Как отмечается, легковой автомобиль Hyundai Accent столкнулся с отбойником и загорелся.
В результате инцидента погибла женщина, и тяжелые травмы получил мужчина. Обоих до возникновения пожара успели вытащить из авто очевидцы происшествия.
В данное время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали происшествия.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.
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