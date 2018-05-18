14:29 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На одесской трассе случилось жуткое ДТП – ФОТО

В Николаевской области на отрезке трассы Киев-Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще один получил травмы.

На одесской трассе случилось жуткое ДТП – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Как отмечается, легковой автомобиль Hyundai Accent столкнулся с отбойником и загорелся.

В результате инцидента погибла женщина, и тяжелые травмы получил мужчина. Обоих до возникновения пожара успели вытащить из авто очевидцы происшествия.

В данное время правоохранители устанавливают обстоятельства и детали происшествия.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.


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