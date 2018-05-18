Количество погибших мирных жителей при обстреле Троицкого выросло до трех

Число погибших в результате ночного обстрела пророссийскими боевиками поселка Троицкого продолжает расти. Так, на утро пятницы стало известно, что во время атаки погибли 13-летний мальчик и его родители.
Об этом сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.
Согласно его словам, артиллерийские снаряды разрывались в жилых кварталах поселка. В результате обстрела пострадали члены одной семьи, которые приехали на дачу в Троицкое из Мироновского.
"Когда ночью начался вражеский обстрел, вся семья спустилась в подвал и просидела там длительное время. Уже когда все подумали, что опасность миновала и вышли из подвала, вдруг прилетел последний снаряд, от обломков которого и погибли люди", - отметил Жебривский.
К сожалению, на месте инцидента погибли 12-летний мальчик и его отец. Кроме того, была тяжело ранена мама и получил ранение старший брат. В 9:00 стало известно, что женщина умерла в больнице.
Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", совсем недавно в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны боевиков.
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