21:52 18.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ГФС ликвидировали очередной канал контрабандных оружейных поставок - ФОТО

Сотрудники Государственной фискальной службы задержали оружейного курьера. Об этом передает пресс-служба ГФС.

ГФС ликвидировали очередной канал контрабандных оружейных поставок - ФОТО

Инцидент произошел в пункте пропуска "Доманово" на Волыни. По предварительной информации, мужчина пытался пешком пересечь границу Украины в направлении Беларуси без досмотра при помощи специального оборудования, однако на человека агрессивно среагировала собака пограничников. Украинца решили досмотреть по установленной законом процедуре.

На его теле под одеждой были обнаружены 4 предмета, обмотанные вокруг тела черной пленкой, вероятно, что это гранаты РГД-5. Предварительная квалификация уголовного преступления гражданина - контрабанда оружия, задержанному грозит лишение свободы сроком от 5 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированы контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей. 


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