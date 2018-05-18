ГФС ликвидировали очередной канал контрабандных оружейных поставок - ФОТО

Инцидент произошел в пункте пропуска "Доманово" на Волыни. По предварительной информации, мужчина пытался пешком пересечь границу Украины в направлении Беларуси без досмотра при помощи специального оборудования, однако на человека агрессивно среагировала собака пограничников. Украинца решили досмотреть по установленной законом процедуре.

На его теле под одеждой были обнаружены 4 предмета, обмотанные вокруг тела черной пленкой, вероятно, что это гранаты РГД-5. Предварительная квалификация уголовного преступления гражданина - контрабанда оружия, задержанному грозит лишение свободы сроком от 5 лет.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Закарпатье и Волыни пограничными службами были зафиксированы контрабандисты, которые оставили 22 ящика сигарет и резиновую лодку, скрываясь от правоохранителей.