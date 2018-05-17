В США школьный автобус столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие - ФОТО

В результате аварии автобус перевернулся. По предварительным данным погиб один челрвек, еще один получил травмы.

Как сообщает Associated Press, ученики пятого класса ехали в Waterloo Village, исторического места, расположенного примерно в пяти милях от места аварии. На данный момент неизвестно, сколько именно детей находилось в автобусе.

Также не известно, сколько из них получили ранения. Представитель полиции Даррен Тайнан сообщил, что много людей были доставлены в больницу. В настоящее время Национальная комиссия по безопасности дорожного движения США собирает информацию об аварии.

При этом в Morristown Medical Center заявили, что к ним привезли пострадавших, однако не сообщили ни их количество, ни состояние. Около десяти пострадавших доставили в больницы St. Clare's Dover Hospital и St. Clare's Denville Hospital. В больнице St. Joseph's Health сообщили, что двоих детей доставили в отделение неотложной помощи.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одесской области 8 мая по неизвестным причинам слетел в кювет школьный автобус. По предварительным данным авария произошла по техническим проблемам. К счастью, никто из детей не пострадал.