09:56 17.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Китае на сталелитейном заводе произошла авария, пострадали 15 человек

В Китае в четверг, 17 мая, произошла авария на сталелитейном заводе.

В Китае на сталелитейном заводе произошла авария, пострадали 15 человек

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 человек. Как сообщает CCTv, чрезвычайное происшествие случилось на заводе в городском округе Наньян провинции Хэнань около девяти часов утра по местному времени.

По предварительным данным, среди пострадавших 15 сотрудники завода. При этом восемь из них получили тяжелые травмы, а семь - легкие.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Что именно произошло на сталелитейном заводе, пока не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а чешском городе Кралупы-над-Влтавоу 22 марта произошел взрыв на химическом заводе Unipetrol из-за чего погибли шесть человек.

Завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края, на реке Влтаве.


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