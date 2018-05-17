В Китае на сталелитейном заводе произошла авария, пострадали 15 человек

В результате инцидента пострадали по меньшей мере 15 человек. Как сообщает CCTv, чрезвычайное происшествие случилось на заводе в городском округе Наньян провинции Хэнань около девяти часов утра по местному времени.

По предварительным данным, среди пострадавших 15 сотрудники завода. При этом восемь из них получили тяжелые травмы, а семь - легкие.

На данный момент все пострадавшие госпитализированы в местную больницу. Что именно произошло на сталелитейном заводе, пока не уточняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а чешском городе Кралупы-над-Влтавоу 22 марта произошел взрыв на химическом заводе Unipetrol из-за чего погибли шесть человек.

Завод Synthos расположен в городе Кралупи-над-Влтавоу в районе Мельник Среднечешского края, на реке Влтаве.