В Харькове заминировали сразу четыре бизнес-центра

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что такая информация поступила в главное управление Национальной полиции области.

После чего на место инцидента для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

В данное время осуществляется осмотр помещений. Также правоохранители разыскивают "минера".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Германии из центра Берлина полиция проводит эвакуацию тысячи людей, из-за обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны. Известно, что правоохранители активно эвакуируют тысячи людей из центральной части немецкой столицы и закрывает главный железнодорожный вокзал в рамках подготовки к ликвидации неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.