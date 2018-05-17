13:55 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове заминировали сразу четыре бизнес-центра

Сегодня, 17 мая, неизвестный сообщил о минировании сразу четырех бизнес-центров Харькова, на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских и Богдана Хмельницкого.

В Харькове заминировали сразу четыре бизнес-центра

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Отмечается, что такая информация поступила в главное управление Национальной полиции области.

После чего на место инцидента для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

В данное время осуществляется осмотр помещений. Также правоохранители разыскивают "минера".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Германии из центра Берлина полиция проводит эвакуацию тысячи людей, из-за обнаруженной на вокзале бомбы времен Второй мировой войны. Известно, что правоохранители активно эвакуируют тысячи людей из центральной части немецкой столицы и закрывает главный железнодорожный вокзал в рамках подготовки к ликвидации неразорвавшейся бомбы времен Второй мировой войны.


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