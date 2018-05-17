В Черновицкой области в аварию попал автобус с пассажирами - ФОТО

Как утверждают очевидцы ДТП, транспортное средство с пассажирами ехал из Глубокой в Черновцы. Так, на трассу перед ним неожиданно выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вырулил в кювет. Однако несмотря на маневры водителя, ДТП избежать не удалось.

"11 пассажиров находятся в больнице. Среди пострадавших - один ребенок", - отметили медики.

В настоящее вреся на инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.