11:12 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Черновицкой области в аварию попал автобус с пассажирами - ФОТО

Рано утром в четверг, 17 мая, в с. Коровия Черновицкой области произошло дорожно-транспортное проишествие с участием рейсового автобуса. В результате инцидента пострадало, по мень меньшей мере, 11 пассажиров. 

В Черновицкой области в аварию попал автобус с пассажирами - ФОТО

Как утверждают очевидцы ДТП, транспортное средство с пассажирами ехал из Глубокой в Черновцы. Так, на трассу перед ним неожиданно выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вырулил в кювет. Однако несмотря на маневры водителя, ДТП избежать не удалось.

"11 пассажиров находятся в больнице. Среди пострадавших - один ребенок", -  отметили медики.

В настоящее вреся на инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.


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