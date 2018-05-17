В Черновицкой области в аварию попал автобус с пассажирами - ФОТО

Рано утром в четверг, 17 мая, в с. Коровия Черновицкой области произошло дорожно-транспортное проишествие с участием рейсового автобуса. В результате инцидента пострадало, по мень меньшей мере, 11 пассажиров.
Как утверждают очевидцы ДТП, транспортное средство с пассажирами ехал из Глубокой в Черновцы. Так, на трассу перед ним неожиданно выехал легковой автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель автобуса вырулил в кювет. Однако несмотря на маневры водителя, ДТП избежать не удалось.
"11 пассажиров находятся в больнице. Среди пострадавших - один ребенок", - отметили медики.
В настоящее вреся на инцидента работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.
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