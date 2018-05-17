В Черноморске автомобиль припарковался прямо в кафе – ФОТО

В Одесской области в городе Черноморск во время уличных гонок водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в кафе.
Соответствующими фото поделились в соцсетях очевидцы инцидента.
Сообщается, что неизвестно, с какой скоростью ехал автомобиль. Кроме того, на пешеходном переходе, который находился неподалеку были люди, они не пострадали.
В данное время, местная полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Водитель авто задержан.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова, трамвай столкнулся с флюорографическим грузовиком. Как отмечается, инцидент приключился на пересечении улиц Плехановской и Державинской.
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