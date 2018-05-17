В Черноморске автомобиль припарковался прямо в кафе – ФОТО

Соответствующими фото поделились в соцсетях очевидцы инцидента.

Сообщается, что неизвестно, с какой скоростью ехал автомобиль. Кроме того, на пешеходном переходе, который находился неподалеку были люди, они не пострадали.

В данное время, местная полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Водитель авто задержан.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центре Харькова, трамвай столкнулся с флюорографическим грузовиком. Как отмечается, инцидент приключился на пересечении улиц Плехановской и Державинской.