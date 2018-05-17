В Черкассах школьники пострадали от падения дерева

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Черкасской области.

17 мая 2018 года около 12 часов дня школьная группа возвращалась домой с экскурсии. Неожиданно дерево, возле которого проходили дети, начало падать прямо на них. В результате падения оно нанесло телесные повреждения четырем школьникам. Была вызвана карета скорой помощи, детей госпитализировали. Погибших нет.

Пострадавшие числятся учениками второго класса школы в Черкассах.

В данный момент решается вопрос о начале уголовного производства, также будет определятся степень тяжести телесных травм, которые одержали дети. Длится следствие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Мелитополь Запорожской области трое несовершеннолетних с применением самодельного взрывного средства взорвали дерево в парке.