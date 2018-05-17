15:35 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194301:test

В Черкассах школьники пострадали от падения дерева

В Черкассах на группу детей, которые получают среднее образование в местном учебном заведении упало дерево. По итогам происшествия травмы получило четыре ребенка.

В Черкассах школьники пострадали от падения дерева

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Черкасской области.

17 мая 2018 года около 12 часов дня школьная группа возвращалась домой с экскурсии. Неожиданно дерево, возле которого проходили дети, начало падать прямо на них. В результате падения оно нанесло телесные повреждения четырем школьникам. Была вызвана карета скорой помощи, детей госпитализировали. Погибших нет.

Пострадавшие числятся учениками второго класса школы в Черкассах.

В данный момент решается вопрос о начале уголовного производства, также будет определятся степень тяжести телесных травм, которые одержали дети. Длится следствие.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Мелитополь Запорожской области трое несовершеннолетних с применением самодельного взрывного средства взорвали дерево в парке.


Поделиться
Читайте также:
 
В Украине около 4,5 млн человек подписали декларации с личным врачом В ЕС определили условия для направления в Украину 500 млн евро инвестиций Экс-возлюбленная принца Гарри рассказала об их романе - ФОТО Еврокомиссия подает в суд против шести стран ЕС
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив