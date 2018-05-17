В Черкассах школьники пострадали от падения дерева

В Черкассах на группу детей, которые получают среднее образование в местном учебном заведении упало дерево. По итогам происшествия травмы получило четыре ребенка.
Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП Черкасской области.
17 мая 2018 года около 12 часов дня школьная группа возвращалась домой с экскурсии. Неожиданно дерево, возле которого проходили дети, начало падать прямо на них. В результате падения оно нанесло телесные повреждения четырем школьникам. Была вызвана карета скорой помощи, детей госпитализировали. Погибших нет.
Пострадавшие числятся учениками второго класса школы в Черкассах.
В данный момент решается вопрос о начале уголовного производства, также будет определятся степень тяжести телесных травм, которые одержали дети. Длится следствие.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в городе Мелитополь Запорожской области трое несовершеннолетних с применением самодельного взрывного средства взорвали дерево в парке.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов