На западе Германии бушуевало торнадо, есть пострадавшие

Об этом сообщает The Local.

Торнадо перемещался к западу от Дюссельдорфа, повреждая деревья и забирая с собой крыши жилищ. Как отмечают местные власти, всего буря продлилась около 15 минут. В результате происшествия два человека травмировано, один из которых пребывает в весьма серьезной состоянии.

23-летний мужчина серьезно пострадал после падения веток. Другой потерпевший от непогоды отделался незначительными повреждениями.



Здания были так сильно разрушены, что они на некоторое время теперь непригодны для проживания. Автострада 61 около голландской границы также была закрыта на некоторых участках, как и железнодорожное сполучение между Венло и Менхенгладбаха. Как информируют метеорологи, в 2018 году в государстве зафиксировали уже шесть торнадо.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индии бушует сильная непогода, которая уносит жизни местных жителей.