18:15 17.05.2018 | Происшествия | Новости
100194312:test

На западе Германии бушуевало торнадо, есть пострадавшие

В районе Северный Рейн-Вестфалия на территории Федеративной Республики Германия пронесся сильный торнадо, вызвав весомые повреждения зданий.

На западе Германии бушуевало торнадо, есть пострадавшие

Об этом сообщает The Local.

Торнадо перемещался к западу от Дюссельдорфа, повреждая деревья и забирая с собой крыши жилищ. Как отмечают местные власти, всего буря продлилась около 15 минут. В результате происшествия два человека травмировано, один из которых пребывает в весьма серьезной состоянии.

23-летний мужчина серьезно пострадал после падения веток. Другой потерпевший от непогоды отделался незначительными повреждениями. 

Здания были так сильно разрушены, что они на некоторое время теперь непригодны для проживания. Автострада 61 около голландской границы также была закрыта на некоторых участках, как и железнодорожное сполучение между Венло и Менхенгладбаха. Как информируют метеорологи, в 2018 году в государстве зафиксировали уже шесть торнадо.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Индии бушует сильная непогода, которая уносит жизни местных жителей.


Поделиться
Читайте также:
 
На бракосочетание принца Гарри и Меган Маркл паре подарят быка В Минсоцполитики заявили о переменах в доходах украинцев Грицак отдал Волкеру больше 400 доказательств военных преступлений РФ - ФОТО В Каталонии новый глава принял присягу
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив