12:59 17.05.2018 | Происшествия | Новости
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Израиль ударил по целям в секторе Газа

Сегодня, 17 мая, Израиль совершил серию авиарейдов по целям в секторе Газа. Целью воздушных ударов были объекты палестинского радикального движения ХАМАС.

Израиль ударил по целям в секторе Газа

Об этом сообщает министерство здравоохранения в Газе.

Как отмечается, в результате авианалетов был ранен один человек.

Израильская армия заявила, что авиарейды были совершены в ответ на массированный обстрел палестинскими радикалами израильского приграничного города Сдерот. В результате этого пулеметного обстрела никто из израильтян не пострадал.

Накануне ситуация на границе Израиля и сектора Газа была спокойной.

Ранее здесь прошли акции десятков тысяч палестинцев, протестовавших против переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты применили огнестрельное оружие для усмирения протестующих.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", перед ударом в Сирии по иранским силам, Израиль предупреждал Россию. По его словам, удар по иранской стороне руководил генерал-майор и командующий спецназом Аль-Кудс Касем Сулеймани, входящий в Корпус стражей Исламской революции (КСИР).


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