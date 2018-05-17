ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины

В четверг, 17 мая в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды в реках. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
По данным синоптиков, наиболее напряженная паводковая ситуация ожидается на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,0 м.
Кроме того, при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.
"17-18 мая на Десне в пределах Черниговской области будет превышение опасных отметок с тенденцией снижения", - говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гражданин Украины из Мариуполя обнаружил гранатомет у реки Кальчик и передал его в руки правоохранительных органов. В данный момент опасное оружие отправлено на экспертизу.
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