10:36 17.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины

В четверг, 17 мая в связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, ожидается продолжение повышения уровней воды в реках. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

ГСЧС предупреждает о подъеме уровней воды в реках Украины

По данным синоптиков, наиболее напряженная паводковая ситуация ожидается на реках Закарпатской области на 0,5-1,5 м, реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3-1,0 м.

Кроме того, при очень сильных ливнях возможно формирование значительного местного и склонного стока и образования локальных селевых потоков.

"17-18 мая на Десне в пределах Черниговской области будет превышение опасных отметок с тенденцией снижения", - говорится в сообщении. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", гражданин Украины из Мариуполя обнаружил гранатомет у реки Кальчик и передал его в руки правоохранительных органов. В данный момент опасное оружие отправлено на экспертизу.


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