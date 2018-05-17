Египетские военные убили 19 экстремистов в ходе операции на Синае

Сотрудники правоохранительных органов совместно с воеными Египта в ходе антитеррористической операции "Синай-2018" убили 19 боевиков. Также во время перестрелки были арестованы около 20 подозреваемых в беспорядках региона.
Об этом говорится в заявлении военных в четверг, передает Reuters.
Как отмечается, десять преступников были ликвидированы военными в ходе зачистки ряда районов Синайского полуострова. При этом, еще девять экстремистов уничтожили силы МВД Египта, участвующие в военной операции.
По предварительной информации, операция египетских ВС "Синай-2018" продолжается с начала февраля. Так, на сегодняшний день уже убиты более 200 террористов, а также задержаны сотни причастных к экстремистской деятельности.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Египте произошло столкновение туристического автобуса с грузовиком. В результате аварии погибли трое суданцев. Еще более 50 человек получили ранения.
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