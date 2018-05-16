В столице в районе КПИ образовалась пятиметровая яма – ФОТО

Отмечается, что инцидент произошел в ночь на среду, 16 мая. Образовавшаяся яма достигает в диаметре пяти метров.

Как утверждают коммунальщики, порыв произошел по неизвестным причинам. Из-за сильного напора воды асфальт вырвало, а песок вместе с водой начал скапливаться на перекрестке с улицей Виктора Ярмолы.

Так, посреди дороги образовалась большая яма, которая полностью заполнена водой.

Также сотрудники Киевводоканала рассказали, что порыв не повлиял на водоснабжение жилых домов. Восстановительными работами будет заниматься ремонтная бригада после проведения исследований.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове н станции метро Холодная гора вода залила платформу. В метрополитене прорвало трубу водопровода и вода хлынула на платформу. Вместе с тем сотрудникам станции быстро удалось ликвидировали последствия инцидента.