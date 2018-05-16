В столице на ходу загорелось авто – ФОТО

Отмечается, что в результате инцидента выгорела передняя часть транспортного средства.

Известно, что автомобиль Нива загорелся в ходе движения, сначала с капота посыпались искры после чего загорелась передняя часть авто. Полностью выгорел моторный отсек и передняя часть авто.

К счастью, никто в результате аварии не пострадал.

На месте происшествия работали пожарные, патрульные и врачи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на столичных Березняках около полуночи внезапн загорелся микроавтобус. Предварительно установлено, что пламя вызвала неисправная электропроводка автомобиля.