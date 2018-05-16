10:59 16.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе и скрылся – ФОТО

В украинской столице в Святошинском районе в ночь на 16 мая, произошло смертельное ДТП, виновником которого стал мотоциклист.

В столице мотоциклист насмерть сбил женщину на переходе и скрылся – ФОТО

Об этом информирует сообщество "Эспрессо".

Как отмечается, на Большой кольцевой дороге женщина в возрасте около 40 лет переходила дорогу на пешеходном переходе. Перед пешеходным переходом все автомобили остановились, чтобы пропустить женщину, однако водитель мотоцикла на большой скорости сбил женщину и скрылся с места ДТП.

К сожалению, медики не смогли спасти женщину, от полученных травм она скончалась в "скорой". В данное время, полиция открыла уголовное дело и разыскивает черный мотоцикл без номеров.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во Львовской области в селе Чижиков произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля ВАЗ-21099 и грузовика Mersedes Atego1218, вследствие которого один человек погиб, еще троих забрали медики.


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