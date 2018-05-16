В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты

В американском штате Флорида 38-летний мужчина скончался от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.
Об этом передает телеканал CNN.
Как сообщили сотрудники ГСЧС, они прибыли на место проишествия из-за сигнала тревоги. Там в доме был обнаружен труп мужчины.
"У него было израненное лицо и ожоги по всему телу", - говорится в сообщении.
Как показала экспертиза, мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.
Стоит добавить, что наиболее распространенными причинами взрывов электронных сигарет являются проблемы с батареей. Кроме того, в США в течение года зафиксировали почти 200 пожаров, вызванных взрывами таких устройств.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на израильско-палестинской границе произошли столкновения, в ходе которы погиб журналист.
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