16:33 16.05.2018 | Происшествия | Новости
100194194:labazovych

В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты

В американском штате Флорида 38-летний мужчина скончался от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову. 

В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты

Об этом передает телеканал CNN.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, они прибыли на место проишествия из-за сигнала тревоги. Там в доме был обнаружен труп мужчины. 

"У него было израненное лицо и ожоги по всему телу", - говорится в сообщении.

Как показала экспертиза, мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.

Стоит добавить, что наиболее распространенными причинами взрывов электронных сигарет являются проблемы с батареей. Кроме того, в США в течение года зафиксировали почти 200 пожаров, вызванных взрывами таких устройств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на израильско-палестинской границе произошли столкновения, в ходе которы погиб журналист.


Поделиться
Читайте также:
 
В парламеенте планируют отменить необходимость судебно-медицинских экспертиз умерших Омелян озвучил прямые и косвенные убытки от "Крымского моста" Эксклюзив: "Маркетологи сегодня более важны, чем сами производители", - А.Козак Рада в четверг может одобрить законопроект о трансплантации органов
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив