В США мужчина погиб от взрыва электронной сигареты

Об этом передает телеканал CNN.

Как сообщили сотрудники ГСЧС, они прибыли на место проишествия из-за сигнала тревоги. Там в доме был обнаружен труп мужчины.

"У него было израненное лицо и ожоги по всему телу", - говорится в сообщении.

Как показала экспертиза, мужчина умер от того, что часть электронной сигареты во время взрыва влетела ему в голову.

Стоит добавить, что наиболее распространенными причинами взрывов электронных сигарет являются проблемы с батареей. Кроме того, в США в течение года зафиксировали почти 200 пожаров, вызванных взрывами таких устройств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на израильско-палестинской границе произошли столкновения, в ходе которы погиб журналист.