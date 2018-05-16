В Мукачево на полигоне столкнулись боевые машины, четверо военных травмированы

В результате аварии травмы получили четверо военных. Как сообщает пресс-служба 128-й горно-пехотной бригады на своей страничке в Facebook, инцидент произошел во время проведения занятий по боевой подготовке.

По данным пресс-службы, тут столкнулись две единицы боевых машин, в результате чего четверо военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Травмированные военнослужащие были доставлены в Закарпатскую областную клиническую больницу, а впоследствии перевезены в Мукачевский военный госпиталь, трех из них готовят к перевозке в Военно-медицинский центр Львова.

Командование воинской части назначило служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 15 мая, в городе Кременчуг Полтавской области 11-летний мальчик попал под поезд. В результате инцидента ребенка с травмами скорая помощь увезла в больницу. Как сообщили в Кременчугском отделении полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня в Крюковском районе города, где железнодорожное полотно имеет несколько рядов.