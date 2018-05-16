В Луганской области из-за грозы обесточена шахта

В результате сильной грозы в Луганской области была полностью обесточена шахта Тошковская ГП Первомайскуголь, где находились 29 горняков.
Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в соцсети Facebook.
По ее словам, в результате грозы была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередачи в районе с.Тошковка Попаснянского района.
Местная полиция установила факт обесточивания шахты в момент, когда в горных выработках находилась рабочая смена.
К счастью, никто из горняков не пострадал, все вовремя были подняты на поверхность. Угрозы их жизни и здоровью нет.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области. Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей.
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