В Луганской области из-за грозы обесточена шахта

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в результате грозы была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередачи в районе с.Тошковка Попаснянского района.

Местная полиция установила факт обесточивания шахты в момент, когда в горных выработках находилась рабочая смена.

К счастью, никто из горняков не пострадал, все вовремя были подняты на поверхность. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области. Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей.