15:29 16.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100194184:nastya

В Луганской области из-за грозы обесточена шахта

В результате сильной грозы в Луганской области была полностью обесточена шахта Тошковская ГП Первомайскуголь, где находились 29 горняков.

В Луганской области из-за грозы обесточена шахта

Об этом сообщила начальник Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, в результате грозы была повреждена воздушная высоковольтная линия электропередачи в районе с.Тошковка Попаснянского района.

Местная полиция установила факт обесточивания шахты в момент, когда в горных выработках находилась рабочая смена.

К счастью, никто из горняков не пострадал, все вовремя были подняты на поверхность. Угрозы их жизни и здоровью нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", из-за осложнения погодных условий  без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области. Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей.


Поделиться
Читайте также:
 
Выплаты по инвалидности иностранцам и украинцам в ВСУ уровняли Кабмин подписал соглашение об отмене виз с Катаром Марк Цукерберг отказался выступать перед британским парламентом В США будут расследовать дело против Cambridge Analytica
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив