В Харьковской область пьяный мужчина угнал "КамАЗ" - ФОТО

Полиция задержала угонщика и открыла против него уголовное дело. Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в отделении обратился 48-летний житель района.

Он сообщил об исчезновении автомобиля "КамАЗ", который находился на территории складов в селе Нагорное. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что автомобиль похитил наемный 30-летний рабочий.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом, пытаюсь сбежать, он повредил линию электроопоры и газовую сеть.

Следователем открыты уголовные дело по статьям Незаконное завладение транспортным средством и Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов Уголовного кодекса Украины. Теперб угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, у сотрудника одного из подразделений местной прокуратуры в Винницкой области угнали автомобиль, который он пытался продать через объявление в Интернете.