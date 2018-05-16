13:59 16.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харьковской область пьяный мужчина угнал "КамАЗ" - ФОТО

В Харьковской области в среду утром, 16 мая, нетрезвый мужчина угнал грузовой автомобиль "КамАЗ".

В Харьковской область пьяный мужчина угнал

Полиция задержала угонщика и открыла против него уголовное дело. Как сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, в отделении обратился 48-летний житель района.

Он сообщил об исчезновении автомобиля "КамАЗ", который находился на территории складов в селе Нагорное. Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что автомобиль похитил наемный 30-летний рабочий.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом, пытаюсь сбежать, он повредил линию электроопоры и газовую сеть.

Следователем открыты уголовные дело по статьям Незаконное завладение транспортным средством и Повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов Уголовного кодекса Украины. Теперб угонщику грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, у сотрудника одного из подразделений местной прокуратуры в Винницкой области угнали автомобиль, который он пытался продать через объявление в Интернете.


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