В Калифорнии в медучреждении прогремел взрыв, один человек погиб

В результате инцидента погиб один человек. Еще трое получили травмы.

Как сообщает телеканал NBC, ссылаясь на информацию местных правоохранительных органов, происшествие произошло в здании медицинского центра в городе Алиса-Велья округ Ориндж. Тут, по данным властей, шли строительные работы.

После взрыва в здании начался пожар, который был потушен прибывшими на место пожарными. При этом экстренные службы вынужденны были эвакуировать персонал и детей с расположенного рядом детского сада.

По предварительным данным, в здании сдетонировал взрывное устройство, которое могло быть доставлено туда в виде посылки, отправленной на имя частного лица. Бригада взрывотехников и сотрудники Федерального бюро расследований выясняют обстоятельства инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Соединенных Штатах Америки в четверг вечером, 26 апреля, прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Инцидент произошел в городе Сьюпириор штата Висконсин. В результате происшествия пострадали, по меньшей мере, 20 человек.