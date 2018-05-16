15:15 16.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии прошло сильное землетрясение

В среду, 16 мая 2018 года, в провинции Папуа на востоке Индонезии случилось разрушительное землетрясение магнитудой 6,1.

В Индонезии прошло сильное землетрясение

Об этом сообщает Синьхуа, ссылаясь на Метеорологическое и геофизическое агентство страны.

Отмечается, что стильные подземные толчки были обнаружены в 09:12 16 мая по местному времени. Землетрясение было сконцентрировано приблизительно в 32 км к юго-востоку от Толикары, а очаг толчков из недр земли пролегал на глубине в 111 км.

В Индонезии, которая территориально находится в Тихоокеанском вулканическом огненном кольце, сейсмологи часто фиксируют сильные землетрясения с устрашающими показателями сейсмических волн .

По интенсивности толчков специалисты оценили происшествие как "разрушительное". Данные о жертвах и разрушениях, согласно последней информации, пока что не поступали. Риск цунами не обнаружен.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", чрезвычайное происшествие случилось в некоторых районах Таджикистана, в столицах Афганистана и Пакистана - прошло мощное землетрясение.


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