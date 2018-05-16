В Индии обрушился мост, десятки погибших

Отмечается, что уже официально подтверждена смерть по меньшей мере 15 человек и более 10 раненых. Известно, что частично обрушился построенный путепровод, который задавил водителей и пешеходов.

Часть 50-метровой конструкции, только в феврале была построена, обвалилась, несмотря на то, что строительство самого путепровода еще не завершено.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования пострадавшим.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Червоноград обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг. В результате инцидента в воду упали четыре человека.