В Индии обрушился мост, десятки погибших

В индийском городе Варанаси обвалился путепровод, погибли не менее 15 человек. Об этом сообщает издание CNN.
Отмечается, что уже официально подтверждена смерть по меньшей мере 15 человек и более 10 раненых. Известно, что частично обрушился построенный путепровод, который задавил водителей и пешеходов.
Часть 50-метровой конструкции, только в феврале была построена, обвалилась, несмотря на то, что строительство самого путепровода еще не завершено.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования пострадавшим.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Червоноград обрушилась часть подвесного моста через реку Западный Буг. В результате инцидента в воду упали четыре человека.
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