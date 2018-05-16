В Днепре горел храм Московского патриархата - ВИДЕО

В Днепре в ночь на среду, 16 мая, произошел пожар на территории Свято-Троицкого Храма Украинской православной церкви Московского патриархата.
К счастью, никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, информация о возгорании в здании по улице Передовой Амур-Нижнеднепровский района города поступила около полуночи.
Уже на месте инцидента спасатели установили, что пожар возник в одноэтажном отдельно стоящем здании, в котором находились хозяйственные помещения. До приезда спасателей огонь успел уничтожить крышу здания и имущество внутри на площади 80 квадратных метров.
Пожар был полностью ликвидирован к часу ночи. Его тушили 13 спасателей с тремя пожарными машинами. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре в ночь 12 апреля произошел масштабный пожар. Горело заброшенное здание, расположенное между торгово-развлекательным комплексов "Мост-Сити" и Днепровским государственным цирком. К счастью, никто по время пожара не пострадал.
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