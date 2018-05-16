11:18 16.05.2018 | Происшествия | Новости
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В Афганистане убиты сотни боевиков Талибана

Губернатор провинции Фарах Абдулу Басира Саланги заявил, что около 300 боевиков движения Талибан погибли в результате масштабных боев на западе Афганистана. Также скончались 15 военных и 10 полицейских.

В Афганистане убиты сотни боевиков Талибана

Об этом сообщает Tolo News.

По предварительным данным, в атаке на правительственные войска в провинции Фарах принимали участие более двух тысяч талибов. При этом, правительственным войскам при поддержке американских ВВС удалось дать отпор.

"Сначала тысяча талибов атаковали районы Фарах во вторник, после первой атаки к ним присоединились еще более тысячи", – сказал он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Джелалабад в Афганистане смертники организовали теракт около здания министерства финансов страны. Сообщается, что террористы заминировали два автомобиля, которые были взорваны с помощью дистанционного пульта управления. Еще одни взрыв прозвучал во время перестрелки между афганскими военными и неизвестными боевиками. 


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