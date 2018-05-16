На Буковине дотла сгорел пассажирский автобус – ФОТО

Отмечается, что возгорание возникло в автобусе Hyundai, однако из-за сильного ветра огонь сразу перекинулся на стоящий на близком расстоянии автобус MAN.

Очевидцы инцидента сразу вызвали спасателей на место происшествия. К счастью, в результате пожара никто не пострадал, возгорание удалось быстро ликвидировать.

При этом, один автобус сгорел, другой был поврежден огнем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве сгорели четыре автомобиля. Все они были припаркованы на одной стоянке. Пожарные подразделения ликвидировали возгорание.