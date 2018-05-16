В Кременчуге ребенок попал под поезд

В результате инцидента ребенка с травмами скорая помощь увезла в больницу. Как сообщили в Кременчугском отделении полиции, дорожно-транспортное происшествие произошло около трех часов дня в Крюковском районе города, где железнодорожное полотно имеет несколько рядов.

Тут рядом расположена школа. По словам очевидцев, одноклассники играли на пути. Они цеплялись за вагоны поезда, который двигался. Во время такой экстремальной игры один из низ сорвался с вагона, - рассказали в полиции, ссылаясь на слова свидетелей происшествия.

Сейчас ребенок находится в больнице, Врачи оценивают его состояние как тяжелое. У мальчика травматический шок, травматическая ампутация пятки.

По факту происшествия начата проверка. Юридически событие расценивается как несчастный случай, - уточнили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Одессе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двухколесного транспортного средства. Около девяти часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Каманина в городе Одесса произошла авария, во время которой автомобиль марки Mercedes столкнулся с мопедом. По предварительным данным, иномарка пыталась обогнать мотоциклиста, но совершила на него наезд. За рулем в этот момент сидела женщина.