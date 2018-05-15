Во Львове из-за плохого самочувствия пассажира экстренно приземлился самолет Норвегии

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта "Львов" имени Данилы Галицкого.

Причиной незапланированной посадки самолета Boeing-737 послужило плохое самочувствие пассажиров. Сотрудники аэропорта в срочном порядке вызвали все необходимые службы и скорую помощь. В результате четыре пассажира остались во львовской больнице.

Отмечается, что женщина, летевшая на борту самолета, в момент посадки находилась в бессознательном состоянии. Врачи экстренной службы аэропорта провели осмотр и приняли решение доставить ее в больницу. С ней отправился ее супруг. Также медики провели осмотр других пассажиров лайнера. Доктора порекомендовали пожилой паре пройти обследование в медицинском учреждении, и они также остались.

Далее самолет изучили техники, и он с числом пассажиров в приблизительно 180 людей отправился в Осло.

Пострадавших доставили во Львовский областной клинический лечебно-диагностический кардиологический центр. Состояние граждан Норвегии уже в норме.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка в воскресенье столкнулись два пассажирских самолета.