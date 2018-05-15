08:33 15.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе вновь произошла стрельба

В Одессе в понедельник вечером, 14 мая, произошла стрельба.

В Одессе вновь произошла стрельба

Силовики отдела уголовного розыска при попытке задержания двух преступников вынуждены были открыть ответный огонь из травматического оружия. В результате происшествия несколько правоохранителей получили травмы.

Как сообщает на своей странице в соцсети Facebook советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, инцидент произошел на улице Разумовской. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление.

Поэтому оперативники вынуждены были применить устройство для стрельбы травматическими патронами. В итоге преступник задержан и сейчас ведутся срочные следственные действия, - пояснил Форостяк.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 марта около бульвара имени академика Вернадского в столице произошла драка с применением стрелкового оружия. По предварительной информации, между двумя не трезвыми мужчинами возникла словесная перепалка, которая привела к физическому столкновению обоих. В результате один из дебоширов применил пистолет и ранил соперника в бедро.


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