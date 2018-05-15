В Одессе в результате ДТП пострадал маленький ребенок

Сегодня утром, 15 мая 2018 года, в Одессе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и двухколесного транспортного средства.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Одессы.
Около девяти часов утра в правоохранительные органы поступило сообщение, что на улице Каманина в городе Одесса произошла авария, во время которой автомобиль марки Mercedes столкнулся с мопедом.
По предварительным данным, иномарка планировала совершить обгон мотоциклиста, но совершила на него наезд. Установлено, что за рулем в этот момент сидела женщина.
По итогам ДТП травмы получили водитель мопеда и его четырехлетний пассажир. Ребенок в момент аварии сидел у мужчины на руках. Карета скорой помощи доставила их в больницу для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия проводят необходимые меры правоохранители, устанавливая все детали ДТП. Материалы происшествия оформлены для проведения следственных мероприятий.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Ровенской области произошло столкновение микроавтобуса и грузовика.
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