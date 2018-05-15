В Луцке разоблачили подпольный цех по обработке янтаря - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на своей странице в Facebook.

По предварительным сведениям, правоохранители конфисковали четыре станка и оборудование для обработки янтаря, а также около килограмма обработанного "солнечного камня" и десять тысяч долларов. Кроме того, изъят дорогой автомобиль с признаками несанкционированного изменения номера кузова.

В рамках расследования уголовного производства также изъят элитный внедорожник с признаками несанкционированного изменения номера кузова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение двух дней житомирские правоохранители провели рейд по областной лесополосе, задержав несколько групп добытчиков янтаря.