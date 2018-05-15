12:30 15.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Луцке разоблачили подпольный цех по обработке янтаря - ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов во время обыска в частном доме в Луцке обнаружили подпольный цех по обработке незаконно добытого янтаря. 

В Луцке разоблачили подпольный цех по обработке янтаря - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры на своей странице в Facebook.

По предварительным сведениям, правоохранители конфисковали четыре станка и оборудование для обработки янтаря, а также около килограмма обработанного "солнечного камня" и десять тысяч долларов. Кроме того, изъят дорогой автомобиль с признаками несанкционированного изменения номера кузова.

В рамках расследования уголовного производства также изъят элитный внедорожник с признаками несанкционированного изменения номера кузова.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в течение двух дней житомирские правоохранители провели рейд по областной лесополосе, задержав несколько групп добытчиков янтаря.


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