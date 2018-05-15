В Херсоне неизвестные ограбили ювелирный магазин и сожгли авто - ФОТО

Затем, когда полиция попытались их задержать, злоумышленники сожгли один из своих автомобилей и скрылись. Как сообщил на своей страничке в Facebook первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, инцидент произошел в здании, расположенном в торговом центре "Фабрика".

По его словам, в Херсонской и смежных областях введен оперативный план Сирена "по розыску и задержанию автомобиля, на котором скрылись вооруженные преступники после совершения разбойного нападения".

Вместе с тем в пресс-центре Национальной полиции рассказали, что в магазин ворвалось несколько мужчин в масках и угрожая предметом похожим на оружие, забрали ювелирные украшения.

К счастью, никто из граждан не пострадал, - заверили правоохранители.

На какую сумму изделий было украдено, в полиции не смогли сказать.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Херсоне в субботу вечером, 11 февраля 2017 года, неизвестные ограбили ювелирный магазин. Как сообщало местное издание "Херсон.Online", в милицию около шести часов вечера позвонила сотрудник магазина. Она рассказала, что в помещение магазина ворвались трое неизвестных мужчин. Все они были в масках и угрожали ей предметов, похожим на пистолет. Злоумышленники забрали из магазина ювелирные изделия, после чего скрылись в неизвестном направлении.