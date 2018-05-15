В Харькове вода залила станцию метро

В Харькове на станции метро Холодная гора вода залила платформу.
В метрополитене прорвало трубу водопровода и вода хлынула на платформу. Вместе с тем сотрудникам станции быстро удалось ликвидировали последствия инцидента.
Как сообщили в пресс-службе метрополитена, причиной "потопа" стал порыв трубопровода холодной воды на станции.
Происшествие случилось около шести часов вечера в понедельник, 14 мая. В течение 10-15 минут все последствия случившегося устранили, станцию на это время не закрывали. Ничего страшного не произошло, - рассказали в пресс-службе.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в Харькове на улице возле станции метро Дворец спорта скоропостижно умер мужчина.
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