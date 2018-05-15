В Дрогобыче в многоэтажке прогремел взрыв, погиб мужчина

В городе Дрогобыч Львовской области в понедельник вечером, 14 мая, прогремел взрыв.
В результате инцидента погиб мужчина. Как сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, около пяти часов веера в одном из домов на улице Грушевского взорвался неизвестный предмет.
Уже на месте происшествия правоохранители предварительно установили, что 46-летний владелец квартиры пытался разгерметизировать корпус электро-водяного насоса, разогревая его на газовой плите. В результате насос взорвался.
На данный момент полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в одноэтажном доме в Одессе произошел взрыв бытового газа. В результате тяжелые ожоги получил 41-летний мужчина.
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