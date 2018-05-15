Травмированных детей из Беларуси не могут перевезти в Украину

На утро вторника, 15 мая, двое детей все еще находятся в очень тяжелом состоянии. Трое детей - в тяжелом, один ребенок - в состоянии средней тяжести. Врачи пока запрещают их транспортировку.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По его словам, ситуация остается сложной.

Всем пострадавшим детям врачи пока запрещают какую-либо транспортировку. Трое детей находятся в Брестской областной больнице в тяжелом состоянии.

Один ребенок стал уже транспортабельным, его прооперировали в районной больнице, Каменецкой и уже перевезли в Брестскую областную больницу, - пояснил рассказал он, заверив, что в ближайшие две-три недели их вряд ли можно будет транспортировать.

При этом чиновник рассказал, что сейчас в Беларусь направляются врачи, чтобы оказать всю необходимую помощь.

Сейчас туда едут два автомобиля, один из которых реанимобиль. Он заберет ребенка, который, к сожалению, погиб. Также едут руководитель аппарата, директор департамента здравоохранения и детский врач, именно из Сумской области. Едут туда, чтобы предоставить всю необходимую помощь, - отметил Кулеба, добавив, что почти все родители пострадавших детей сейчас находятся в Беларуси. Родители погибшего мальчика едут вместе с группой, чтобы забрать тело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, украинская юношеская команда по футболу попала в ДТП в Беларуси на трассе Каменец-Шерешево-Свислочь. Авария произошла около семи часов утра в воскресенье, 13 мая.