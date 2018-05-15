Под Раховом и Свалявой горели городские свалки

В понедельник, 14 мая, на территории городских свалках в городах Свалява и Рахов Закарпатской области произошло пожары.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, такие случаи происходят из-за длительной жары в сочетании с человеческой небрежностью при пользовании открытым огнем и пренебрежением правилами пожарной безопасности.
Так, сегодня около семи часов утра возникло возгорание на свалке твердых бытовых отходов в урочище Чонок, а около семи часов вечера загорелась свалка в Рахове. В обоих случаях, благодаря слаженным действиям бойцов ГосЧС пожары удалось ликвидировать на начальной стадии и не позволить огненной стихии распространиться.
Причины и убытки этих устанавливают компетентные службы. В обоих случаях огнем был уничтожен мусор на площади 0,4 гектара.
В пресс-службе также отметили, что всего с начала года на территории Закарпатской области уже зарегистрировано 275 пожаров на открытых территориях общей площадью более 243 га.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по прогнозу украинских синоптиков в понедельник, 14 мая, в стране за исключением ряда западных областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности во всех регионах, кроме Львовской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Волынской и Житомирской областей.
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