Под Раховом и Свалявой горели городские свалки

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, такие случаи происходят из-за длительной жары в сочетании с человеческой небрежностью при пользовании открытым огнем и пренебрежением правилами пожарной безопасности.

Так, сегодня около семи часов утра возникло возгорание на свалке твердых бытовых отходов в урочище Чонок, а около семи часов вечера загорелась свалка в Рахове. В обоих случаях, благодаря слаженным действиям бойцов ГосЧС пожары удалось ликвидировать на начальной стадии и не позволить огненной стихии распространиться.

Причины и убытки этих устанавливают компетентные службы. В обоих случаях огнем был уничтожен мусор на площади 0,4 гектара.

В пресс-службе также отметили, что всего с начала года на территории Закарпатской области уже зарегистрировано 275 пожаров на открытых территориях общей площадью более 243 га.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по прогнозу украинских синоптиков в понедельник, 14 мая, в стране за исключением ряда западных областей будет преобладать чрезвычайная пожарная опасность. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительной информации, в Украине будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности во всех регионах, кроме Львовской, Черновицкой, Черниговской, Черкасской, Волынской и Житомирской областей.