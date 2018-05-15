На Ровенщине автобус столкнулся с грузовиков и загорелся, погиб водитель - ВИДЕО

Оба транспортных средства после столкновения загорелись. В результате лобового удара грузовика Renault Magnum и микроавтобуса Volkswagen Transporter один человек погиб. Еще один получил травмы и скорая помощь увезла его в больницу.

Как сообщает отдел коммуникации полиции области, на месте аварии погиб 58-летний водитель микроавтобуса, житель села Здовбица. Водитель грузовика, 48-летний житель Житомирщины, госпитализирован с предварительным диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины.

На данный момент полиция устанавливает причины дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 14 мая, во Львове произошло массовое столкновение машин. На улице Богдановская около 11 часов сразу семь автомобилей столкнулись. В результате аварии травмирован водитель одной из машин. Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, скорая помощь увезла травмированного в больницу и сейчас врачи устанавливаю его диагноз.