13:15 14.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове столкнулись сразу семь автомобилей

В понедельник утром, 14 мая, во Львове произошло массовое столкновение машин.

Во Львове столкнулись сразу семь автомобилей

На улице Богдановская около 11 часов сразу семь автомобилей столкнулись. В результате аварии травмирован водитель одной из машин.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, скорая помощь увезла травмированного в больницу и сейчас врачи устанавливаю его диагноз.

Вместе с тем сейчас полиция устанавливает причины столкновения микроавтобуса "Mercedes Sprinter", "Peugeot", ВАЗ-2101, грузовик "Dodge", ВАЗ-2104, "Toyota" и ВАЗ-2109"

На месте автопроисшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, еа автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz и двух мотоциклов. В результате аварии серьезные травмы получили несколько человек.


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