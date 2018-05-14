Во Львове столкнулись сразу семь автомобилей

В понедельник утром, 14 мая, во Львове произошло массовое столкновение машин.
На улице Богдановская около 11 часов сразу семь автомобилей столкнулись. В результате аварии травмирован водитель одной из машин.
Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области, скорая помощь увезла травмированного в больницу и сейчас врачи устанавливаю его диагноз.
Вместе с тем сейчас полиция устанавливает причины столкновения микроавтобуса "Mercedes Sprinter", "Peugeot", ВАЗ-2101, грузовик "Dodge", ВАЗ-2104, "Toyota" и ВАЗ-2109"
На месте автопроисшествия работает следственно-оперативная группа.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, еа автодороге Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Mercedes-Benz и двух мотоциклов. В результате аварии серьезные травмы получили несколько человек.
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