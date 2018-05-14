12:37 14.05.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Одессы горел ресторан - ФОТО

В самом центре Одессы на Дерибасовской загорелся ресторан "Братья гриль".

В центре Одессы горел ресторан - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отметим, что прибывшие на место пожарные установили, что загорелась вытяжка на втором этаже трехэтажного здания. Так, на месте происшествия работали пять пожарных машин, а также сотрудники правоохранитеьных органов. Кроме того, у заведения находилась карета скорой помощи.

В результате пожара огнем повреждено имущество на площади 10 квадратных метров. Также во время возгорания посетители и работники ресторана были эвакуированы. В этот раз пострадавших нет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском городе Самара неподалеку от ТРЦ "Звезда" загорелся павильон. Здание уже давно не использовалось, так как там проводились работы по реконструкции.


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