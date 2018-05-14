В стамбульском аэропорту столкнулись два самолета - ВИДЕО

Один из ни южнокорейской компании Asiana Airlines зацепил турецкий Turkish Airlines. К счастью никто из пассажиров не пострадал.

Как сообщает издание Sцzcь, столкновение произошло около шести часов вечера. Южнокорейский лайнер, проезжая мимо самолета турецкой авиакомпании, задел его крылом, разрушив его хвост.

На данный момент проводится расследование инцидента.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 марта в Британии из-за пожара в аэропорту Станстед были отменены почти 100 авиарейсов Ryanair и EasyJet. Пожар возник в одном из автобусов, который подвозит пассажиров к самолетам. Автобус был припаркован возле одного из терминалов аэропорта. Большинство из отмененных рейсов - свыше 80 - должна была обеспечить компания Ryanair до Венеции, Праги, Барселоны и так далее.