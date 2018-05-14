В Польше опрокинулся автобус с украинскими туристами

Сообщается, что дорожно-транспортное происшествие произошло между транспортными развязками городов Згеж и Стриков на 353 километре автострады A2, на полосе движения по направлению к Варшаве.

Известно, что в транспортном средстве, которое ехало из Щецина в Черновцы, находилось 28 человек.

По словам местной полиции, по невыясненным причинам автобус съехал в полосу зеленых насаждений, упал в ров и перевернулся на бок. Пассажиры самостоятельно вышли из транспортного средства. В результате инцидента пострадал один человек. Ему оказали помощь на месте.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на одной из трасс Кировоградской области столкнулись Тoyota Highlander и Volkswagen Touareg. Инцидент произошел на дороге Кропивницкий - Знаменка, неподалеку от поселка Субботцы.