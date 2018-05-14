В Харьковской области грузовик протаранил газопровод

Об этом сообщает Сайт города Харькова.

Как отмечается, автомобиль ехал по узкой улице на большой скорости и задел верхние трубы. В результате этого машина повалила несколько деревьев и повредила электрические столбы.

В данное время, газовщики ремонтируют поврежденный участок газопровода. Подключить газоснабжение планируют сегодня, 14 мая.

К счастью, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области. Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей. Таким образом, нарушено электроснабжение пяти населенных пунктах области.