В Харьковской области грузовик протаранил газопровод

Под Харьковом в поселке Нагорное автомобиль КамАЗ повредил 200 метров газопровода, в результате аварии без газа остались 180 абонентов.
Об этом сообщает Сайт города Харькова.
Как отмечается, автомобиль ехал по узкой улице на большой скорости и задел верхние трубы. В результате этого машина повалила несколько деревьев и повредила электрические столбы.
В данное время, газовщики ремонтируют поврежденный участок газопровода. Подключить газоснабжение планируют сегодня, 14 мая.
К счастью, в результате инцидента жертв и пострадавших нет.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за осложнения погодных условий без электроснабжения остались пять населенных пунктов Черкасской области. Так, в результате сильных порывов ветра и дождя, сработала система защиты и были отключены объекты электрических сетей. Таким образом, нарушено электроснабжение пяти населенных пунктах области.
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