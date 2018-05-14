Украинский мотогонщик попал в аварию на гонке в Италии

19-летний спортсмен стартовал с пятого места и уже после первого поворота был вторым. При этом на первом круге он боролся за вторую позицию, а на втором за четвертую.

Как сказано на сайт Motorsport, перед первым поворотом его мотоцикл зацепил Мануэль Бастанелли. На большой скорости украинский гонщик вылетел в защитный барьер.

В настоящее время Калинин находится в больнице. После первоначального обследования у него обнаружили травму головы, ноги и голеностопа и многочисленные ушибы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лудзьком воеводстве Польши международный автобус с иностранцами, в основном украинцами, упал в ров и перевернулся на бок.

Дорожно-транспортное происшествие произошло между транспортными развязками городов Згеж и Стриков на 353 километре автострады A2, на полосе движения по направлению к Варшаве. Известно, что в транспортном средстве, которое ехало из Щецина в Черновцы, находилось 28 человек.